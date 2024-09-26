Сельхозпредприятие в Воскресенске собрало рекордное количество моркови

Предприятие «Мария» в Воскресенске продолжает показывать высокие результаты в сельском хозяйстве. Уже 22 года под руководством опытного агрария Петра Григорьевича Кирсанова, который посвятил этой отрасли 40 лет своей жизни, здесь активно ведется сбор урожая.

Петр Кирсанов отметил, что в этом году с одного гектара удается собрать около 60 тонн моркови, что является рекордом.

Предприятие, расположенное в живописной пойме реки Москва возле деревни Золотово, специализируется на производстве картофеля и овощей открытого грунта. В этом году посевная площадь составила 45 гектаров, и впервые была выращена капуста кольраби.

Глава городского округа Воскресенск и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил, что посещал предприятие весной. Он подчеркнул, что Петр Кирсанов является одним из главных аграриев округа, а также патриотом и гостеприимным человеком.

Отметим, что компания «Мария» продолжает вносить значительный вклад в развитие сельского хозяйства региона, поддерживая стабильное производство и внедряя новые виды культур.

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