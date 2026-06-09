Сельхозпредприятие в Серебряных Прудах начало заготовку кормов

ООО «СП «Нива»» из поселка Серебряные Пруды приступило к заготовке кормов. В первую очередь аграрии взялись за многолетние травы прошлых лет, которые занимают 1772 гектара. Основная культура на этих полях — люцерна.

На данный момент уже скосили почти 140 гектаров и заложили 1500 тонн сенажной массы. В хозяйстве отмечают хорошую урожайность.

Помимо этого, в «СП «Нива»» строят ферму на 3000 голов крупного рогатого скота. Первый этап планируют завершить к сентябрю 2026 года, чтобы разместить 1200 голов дойного стада. Сейчас в хозяйстве насчитывается 1930 голов КРС, из них 880 — дойные.

Также предстоит убрать 300 гектаров однолетних трав и 620 гектаров кукурузы на корма для животных. Площади под кормовые культуры сеяли с расчетом на будущее увеличение поголовья. На следующий сезон уже заложено 180 гектаров под зеленый корм.