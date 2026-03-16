Сельхозпредприятие «Нива» готовится к посевной кампании

Несмотря на то что за окнами еще лежит снег, в сельхозпредприятии «Нива» активно готовятся к выходу в поля. Аграрии ремонтируют комбайны, настраивают сеялки и перебирают узлы кормоуборочных машин.

Инженер предприятия Павел Орлов сообщил, что основная часть подготовительных работ уже выполнена. Техника готова к работе, но пока выход в поля откладывается из-за погодных условий.

В этом году в «Ниве» особое внимание уделили обновлению парка техники. Осенью был приобретен новый дискатор для обработки почвы. Этот агрегат значительно упростит работу: его захват шире, поэтому вместо двух тракторов в поле будет работать один. По словам Павла Орлова, это улучшит качество разделки почвы, что напрямую повлияет на урожай.

Еще одно важное приобретение — разбрасыватель удобрений «Барс». Эта техника уже успела зарекомендовать себя как быстрая и эффективная. Именно «Барсу» доверят первую миссию — как только сойдет снег, он отправится подкармливать озимый рапс и пшеницу.

С семенами в предприятии все в порядке — их закупили заранее. Свои только ячмень, остальное — отечественное, проверенное на всхожесть в местной лаборатории. Мешки с семенами уже ждут своего часа в сухом помещении. В этом году хозяйству предстоит посеять 1900 гектаров яровых культур: 600 гектаров зерновых, 450 технических и 850 кормовых.