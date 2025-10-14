Сельхозпредприятие из Озер вошло в топ-100 производителей молока в России

Национальный союз производителей молока совместно с Streda Consulting и платформой Milknews обнародовали итоговый рейтинг ста крупнейших молочных предприятий России за прошедший год. На 44-м месте оказался озерский агрохолдинг «ОСП агро».

Руководствопредприятия отметили, что такое достижение является почетным, но также налагает большую ответственность. Агрохолдинг продолжит усердно работать и развиваться.

За первые шесть месяцев этого года компания «ОСП агро» произвела 28 314 тонн молока, что на 385 тонн превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Как подчеркнул президент предприятия Игорь Исаев, к январю планируется увеличить производства молока до 58 тысяч тонн.

«Мы совершенствуем качество кормовой базы и генетический потенциал наших коров, отдавая предпочтение особям с высокими надоями. Также мы постоянно улучшаем условия содержания животных, чтобы обеспечить их комфорт и стимулировать увеличение производства молока», — рассказал Игорь Исаев.