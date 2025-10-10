Сельхозпредприятие из Озер приняло участие во всероссийской выставке

На ежегодной выставке «Золотая осень-2025» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключило соглашение с акционерным обществом «ОСП агро» из Озер. Документ предусматривает развитие цифровизации и создание пилотной площадки для испытаний цифровых технологий.

Соглашение подписали Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных и председатель совета директоров сельскохозяйственных предприятий агрохолдинга «ОСП агро» Ася Исаева.

Подписанное соглашение обеспечит эффективное сотрудничество между специалистами сельскохозяйственного сектора и профессионалами в сфере информационных технологий. Такое партнерство позволит фермерам быстро внедрять инновационные цифровые решения, включая автоматизацию производственных процессов, технологии контроля состояния скота, современные роботы-дояры и прочие передовые разработки.

Выставка «Золотая осень» является центральной площадкой для демонстрации достижений и перспектив российского агропромышленного комплекса. На ней ведущие компании из России и других стран представляют свои новейшие разработки в сфере животноводства, кормления, ветеринарии, генетики и сельхозтехники.