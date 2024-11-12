Селекционный центр по производству семян томатов откроют в Воскресенске

Тепличный комплекс «Подмосковье» ежегодно производит около 18 тонн томатов и огурцов. Благодаря поддержке региона предприятие получило 130 гектаров, где овощи выращивают в современных технологичных теплицах, а в будущем там возведут селекционный центр. Об успешном развитии и планах рассказал глава комплекса Владимир Пилипенко в интервью Яне Фомичевой на 360.ru.

Тепличный комплекс «Подмосковье» стал одним из центов холдинга «Эко-Культура», открытых по всей России. Томаты, огурцы и листовой салат выращивают в разных регионах страны, чтобы потребитель мог получить максимально свежий и вкусный продукт.

По словам Владимира Пилипенко, овощи из Подмосковья поставляют в разные уголки России в специальных рефрижераторах, где для них создают особые климатические условия, позволяющие добраться до прилавков свежими.

Для выращивания продукции в Воскресенске создали 35 гектаров теплиц, открыли собственную котельную и энергоцентр. Климатические условия позволяет контролировать специальная программа, которая управляет отоплением, электричеством, температурой и уровнем влажности в помещениях.

«Многие задают вопрос, какие лучше томаты и огурцы: с бабушкиной грядки или из теплиц? Никто никогда не делает лабораторные испытания на бабушкиной грядке и не проверяет, что там в почве. Мы же постоянно делаем лабораторные испытания, проверяем и контролируем», — отметил Пилипенко.

Сейчас на предприятии трудятся свыше тысячи человек, многие из которых пришли по программе поддержки «Приведи друга». Кроме того, комплекс активно берет на работу студентов-аграриев.

Открыть предприятие помогло правительство Подмосковья. Компания получила льготный кредит при строительстве, а также возмещение затрат на прокладку коммуникаций. В 2018 году комплекс получил в аренду без торгов 130 гектаров земли.

В будущем тепличный комплекс планирует создать селекционный центр, благодаря чему сможет полностью обеспечить семенами себя и другие предприятия.