Селекционный центр откроют в тепличном комплексе в Воскресенске в 2026 году

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

Компания «Подмосковье» планирует построить селекционно-семеноводческий центр на базе тепличного комплекса в Воскресенске в 2026 году. В нем будут выводить новые сорта овощей.

Сейчас в тепличном комплексе «Подмосковье» выращивают более 40 тысяч тонн свежих овощей в год. Запуск селекционно-семеноводческого центра позволит самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата.

Соглашение о строительстве подписали в июне губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме.

Сегодня в тепличном комплексе работают более 800 человек. Благодаря строительству центра трудоустроят еще 350 жителей.

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