Селекционеры в Домодедове собрали около миллиона образцов ДНК животных

В Домодедове уже шесть лет работает Центр геномной селекции «Мираторга». Сотрудники лаборатории проводят сотни тысяч исследований для развития генетики в животноводстве, улучшения качества мяса и молока. Специалисты собрали уже порядка миллиона образцов ДНК животных.

Центр геномной селекции «Мираторга» — это первая и пока единственная в России лаборатория, которая применяет метод геномной селекции с использованием биочипов. В залах учреждения трудятся чуть больше 20 сотрудников. Большинство процессов автоматизированы, поэтому постоянное присутствие специалистов не требуется. Это позволяет не останавливать работу лаборатории даже ночью.

По словам генерального директора национального союза свиноводов Юрия Ковалева, главной задачей развития животноводства было полное импортозамещение и продовольственная безопасность.

«Эту задачу к началу 2020-х годов полностью решили именно благодаря тому, что высокими темпами развивалась генетика и, прежде всего геномная селекция», — пояснил он.

Как рассказал руководитель Центра геномной селекции Николай Елаткин, в год ученые лаборатории исследуют примерно 400 тысяч геномов животных.

«Центр не только уникальный для России, но и, наверное, входит в десятку самых больших генетических аграрных лабораторий в мире», — отметил Елаткин.

В лаборатории селекции работают молодые специалисты из разных уголков России.

«Как правило, вся молодежь, которая к нам приходит работать, они быстро становится местной. Ребята приезжают к нам из „Тимирязевки“, из „Скрябинки“, из МГУ, из Новосибирска, из Воронежа и остаются здесь, в Домодедове, и живут. Я сам переехал из Москвы в Домодедово и спокойно живу», — поделился директор Центра геномной селекции.

При температуре минус 20 градусов в лаборатории хранят сотни тысяч образцов ДНК животных.

«Ценность в том, что мы храним ДНК, и мы можем к ней вернуться. Она не портится и может храниться очень много лет», — отметила руководитель лаборатории Центра геномной селекции Кира Куприна.

Чтобы выделить ДНК ученые готовят биоматериал. Сотрудник лаборатории Роман Иванников распределяет образцы по специальным штативам.

«Это процесс рутинный, спокойный, но требующий внимательности», — рассказал лаборант.

В специальных аппаратах ДНК выделяют, разделяют, соединяют и дублируют. Процесс исследования образцов завершается в зоне сканирования. Полученные здесь данные передают в отдел биоинформатики и делают необходимые заключения.

Сотрудники Центра геномной селекции создали базу генотипов и фенотипов животных, с помощью которой улучшили их генетический потенциал и повысили качество производимой продукции.