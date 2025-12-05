Секцию самбо открыли в школе № 33 в Подольске

Образовательное учреждение присоединилось к всероссийскому проекту «Самбо в школу». Этим боевым искусством с сентября занимаются более 100 учеников, которые приняли участие в торжественном открытии секции.

С напутственными словами к ребятам обратился почетный гость мероприятия, кавалер трех орденов Мужества, участник специальной военной операции Артем Горшенин. «Спорт — это упорство, самодисциплина и уважение к сопернику. Если человек занимается спортом, это влияет на его дальнейшее воспитание», — сказал Артем Горшенин.

На церемонию открытия также пришли председатель совета депутатов Игорь Науменков, заместитель главы округа Евгений Градсков и исполнительный директор Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков. После торжественной части ребята дали клятву самбиста. А мастер спорта международного класса Тимур Андрес провел показательные выступления, продемонстрировав приемы единоборства.

Обучать юных спортсменов искусству единоборства будет тренер и по совместительству учитель физкультуры Даргях Гасымов, который занимается самбо уже пять лет. «Самбо — это национальное достояние России, и мы очень рады, что в нашей школе появился такой вид спорта», — отметил он.

В этом году к программе «Самбо в школу» присоединились 25 образовательных учреждений Подольска. В секциях занимаются 1300 детей.