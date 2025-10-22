Секцию самбо открыли в школе № 1 в Подольске

Отечественное единоборство продолжает набирать популярность в образовательных учреждениях городского округа. К проекту «Самбо в школу», который уже пять лет активно развивается в Подмосковье, присоединилась новая школа № 1 микрорайона Климовск.

На торжественной церемонии открытия секции глава Подольска Григорий Артамонов подчеркнул важность самбо для учеников. «Конечно, хотел бы поблагодарить родителей за то, что направляют детей в этот вид спорта. Он действительно закаляет не только физически, но и самое главное — морально, духовно», — отметил руководитель муниципалитета.

Многие ребята начинают заниматься спортом, следуя примеру своих родителей. Так, четвероклассник Матвей Огурцов решил стать самбистом, потому что его отец в юности был боксером. «И я решил пойти по его стопам и попробовать тоже что-то новое. Выбрал самбо, и не зря. Тренер тут хороший, объясняет все отлично», — поделился школьник.

На церемонии открытия секции для юных самбистов, их родителей, учителей и гостей мероприятия выступили ученики школы. Они читали стихи и пели песни про самбо. А мастер спорта международного класса Тимур Андрес и мастер спорта Илья Матико провели для ребят показательное выступление.

В этом году обучаться самбо в школе № 1 будут около 200 ребят. Отметим, что к проекту «Самбо в школу» присоединилось уже шесть школ округа. Среди подмосковных муниципалитетов Подольск вошел в число лидеров по реализации этой спортивной программы.