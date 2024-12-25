Секцию самбо открыли в селе Шарапово в Чехове

Реализация всероссийского проекта «Самбо в школу» продолжается в муниципалитете. Село Шарапово стало 11-й площадкой, где будут заниматься этим видом единоборств.

На торжественном открытии перед воспитанникам шараповской школы выступили самбисты из спортивной клуба «Альфа». После этого будущие спортсмены произнесли клятву. Теперь им предстоит изучение бросков, захватов и приемов.

Проект «Самбо в школу» запущен по инициативе президента России Владимира Путина. Его поддерживают партия «Единая Россия», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Чехова Михаил Собакин. Чехов занимает лидирующие позиции в Московской области по реализации проекта. Всего в секциях самбо в муниципалитете занимается уже более двух с половиной тысяч человек.

Ранее секцию самбо открыли в школе № 1 в Чехове и в поселке Мещерское.