Секцию самбо открыли в Поваровской школе в Солнечногорске
В новом корпусе Поваровской школы под Солнечногорском заработало отделение самбо. Церемонию открытия посетили именитые спортсмены, депутаты и другие почетные гости.
Главным гостем мероприятия стал чемпион мира по самбо и мастер спорта международного класса Денис Калинин. Он вдохновил молодых спортсменов: дал ребятам напутствия и провел для них мастер-класс.
«Детей приучать с раннего возраста к спорту — благое дело. Самбо — наш отечественный вид спорта. С открытием таких секций в школах популяризация самбо и здорового образа жизни ставит планку все выше», — подчеркнул Денис Калинин.
В торжественной части мероприятия также приняли участие руководитель Солнечногорского отделения Федерации самбо Московской области Павел Матвеев, старший тренер по дзюдо и самбо «Спортивной школы № 2» Константин Дындын, депутат Алексей Захаров и другие.
Начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта Игорь Артамонов отметил, что в Поварово воспитывают спортсменов, которые становились неоднократными чемпионами областных, всероссийских и международных соревнований. Он упомянул имена Юрия Хорькова и Евгения Гуськова, именно они стояли у истоков этого вида борьбы в округе. Артамонов подчеркнул, что в Солнечногорске продолжают развивать эти традиции.
Новое отделение в Поварово станет филиалом секции самбо и дзюдо «Спортивной школы № 2».
«Самбо — ключевой элемент в воспитании силы духа и дисциплины у подрастающего поколения. Поэтому для многих ребят, решивших связать свою жизнь со спортом, этот день станет отправной точкой для продолжения спортивных традиций и побед Солнечногорья», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Ранее глава муниципалитета Константин Михальков подписал соглашение о взаимодействии с Федерацией самбо Московской области. В октябре на базе новой школы в поселке Голубое открыли секцию по проекту «Zа Самбо».