Секцию самбо открыли в Поваровской школе в Солнечногорске

В новом корпусе Поваровской школы под Солнечногорском заработало отделение самбо. Церемонию открытия посетили именитые спортсмены, депутаты и другие почетные гости.

Главным гостем мероприятия стал чемпион мира по самбо и мастер спорта международного класса Денис Калинин. Он вдохновил молодых спортсменов: дал ребятам напутствия и провел для них мастер-класс.

«Детей приучать с раннего возраста к спорту — благое дело. Самбо — наш отечественный вид спорта. С открытием таких секций в школах популяризация самбо и здорового образа жизни ставит планку все выше», — подчеркнул Денис Калинин.

В торжественной части мероприятия также приняли участие руководитель Солнечногорского отделения Федерации самбо Московской области Павел Матвеев, старший тренер по дзюдо и самбо «Спортивной школы № 2» Константин Дындын, депутат Алексей Захаров и другие.