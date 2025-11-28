Секцию самбо открыли в новом корпусе средней школы № 3 в Чехове
27 ноября начала работу двенадцатая в округе спортивная секция «Самбо в школу». На церемонии открытия присутствовали глава Чехова Михаил Собакин, первый вице-президент, исполнительный директор Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков, а также юные спортсмены и их родители.
Во время торжественного открытия ребята дали клятву самбистов, подчеркивая свою готовность соблюдать принципы честности, уважения и дисциплины. Профессиональные спортсмены продемонстрировали свое мастерство в показательных поединках, вдохновляя начинающих на достижение новых спортивных вершин.
«Отдельная благодарность родителям и тренерам за поддержку и развитие этого вида спорта. Наш профессиональный тренерский состав стоял у самых истоков зарождения самбо в Чехове и сейчас продолжает гордо нести этот флаг в своих крепких мужских руках, предавая его подрастающему поколению. Уверен, что тренировки в новом зале приведут ребят и их тренеров к победам и новым высотам!» — поздравил спортсменов и родителей глава Чехова Михаил Собакин.
В Чехове президентский проект «Самбо в школу» и Федеральный проект «Za самбо» реализуют с 2021 года. В настоящее время ими охвачено уже более двух с половиной тысяч школьников. В этом учебном году продолжается открытие новых секций в школах округа. Это позволяет сохранить лидерство в Подмосковье.
«Самбо стало любимым и самым массовым видом спорта у наших детей. Ежегодно подходы к занятиям совершенствуются, появляются новые формы, увеличивается количество соревнований. Используя мощный воспитательный потенциал самбо, сегодня мы формируем новое поколение — достойное будущее нашей страны. Обязательно продолжим продвигать наш национальный вид спорта, потому что самбо воспитывает в наших детях не только крепость тела, но и силу духа» — отметил Михаил Собакин.