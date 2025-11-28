Секцию самбо открыли в новом корпусе средней школы № 3 в Чехове

27 ноября начала работу двенадцатая в округе спортивная секция «Самбо в школу». На церемонии открытия присутствовали глава Чехова Михаил Собакин, первый вице-президент, исполнительный директор Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков, а также юные спортсмены и их родители.

Во время торжественного открытия ребята дали клятву самбистов, подчеркивая свою готовность соблюдать принципы честности, уважения и дисциплины. Профессиональные спортсмены продемонстрировали свое мастерство в показательных поединках, вдохновляя начинающих на достижение новых спортивных вершин.

«Отдельная благодарность родителям и тренерам за поддержку и развитие этого вида спорта. Наш профессиональный тренерский состав стоял у самых истоков зарождения самбо в Чехове и сейчас продолжает гордо нести этот флаг в своих крепких мужских руках, предавая его подрастающему поколению. Уверен, что тренировки в новом зале приведут ребят и их тренеров к победам и новым высотам!» — поздравил спортсменов и родителей глава Чехова Михаил Собакин.