Секцию самбо открыли в Новобытовской школе в Чехове

Чехов остается лидером Подмосковья по реализации проекта. Здесь формируется инфраструктура для развития секций, уделяется особое внимание сельским образовательным организациям. В настоящее время более двух с половиной тысяч детей и подростков округа посещают секции самбо.

«Создать площадку — это лишь полдела. В нее необходимо вдохнуть жизнь. С этим у нас прекрасно справляются наши тренеры. Именно они дают детям искру, от которой зажигается желание тренироваться и побеждать. Благодаря им, наши дети смогли за короткое время достичь уже серьезных результатов на соревнованиях. Я сам, будучи спортсменом, могу сказать, что чем большего ты достигаешь, тем сильнее мотивация заниматься дальше и идти к новым успехам», — прокомментировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.