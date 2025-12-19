Секцию самбо открыли в Новобытовской школе в Чехове
Глава округа Михаил Собакин совместно с благочинным Чеховского церковного округа и монастырей Подольской епархии, настоятелем монастыря Вознесенская Давидова пустынь игуменом Сергием открыли 13 секцию самбо. Торжественная церемония прошла 18 декабря в отделении Крюково Новобытовской средней школы.
Чехов остается лидером Подмосковья по реализации проекта. Здесь формируется инфраструктура для развития секций, уделяется особое внимание сельским образовательным организациям. В настоящее время более двух с половиной тысяч детей и подростков округа посещают секции самбо.
«Создать площадку — это лишь полдела. В нее необходимо вдохнуть жизнь. С этим у нас прекрасно справляются наши тренеры. Именно они дают детям искру, от которой зажигается желание тренироваться и побеждать. Благодаря им, наши дети смогли за короткое время достичь уже серьезных результатов на соревнованиях. Я сам, будучи спортсменом, могу сказать, что чем большего ты достигаешь, тем сильнее мотивация заниматься дальше и идти к новым успехам», — прокомментировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Реализация президентского проекта «Самбо в школу» и федерального проекта «Za самбо» направлена не только на освоение навыков самообороны, но и на укрепление здоровья, закаливание характера и воспитание гражданской ответственности у подрастающего поколения, что способствует формированию достойного будущего страны.