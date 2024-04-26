Секцию по самбо открыли в гимназии Подольских курсантов | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 09:05 Секцию по самбо открыли в гимназии Подольских курсантов Телеканал «360»

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Секцию по самбо открыли в гимназии имени Подольских курсантов. Там началась реализация всероссийского проекта «Самбо — в школу».

Самбо, или самооборона без оружия, является популярным видом спорта не только среди взрослых жителей Подмосковья, но и среди подрастающего поколения.

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Открытие новой секции поддержал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Спортсмены Подольска выступили в гимназии с мастер-классами. Кульминацией мероприятия стала торжественная клятва юных самбистов.

Среди гимназистов в секцию самбо записались 15 учеников начальной школы. За счет муниципальных средств для них закупили форму и все необходимое для эффективных тренировок. Детей будут обучать профессиональные тренеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

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