Новую спортивную секцию по теннису на колясках открыли в Подольске. Занятия будут проходить на базе комплекса «Ирида».

Новая секция по паратеннису стала 60-й в стране и седьмой в Подмосковье.

Занятия будут посещать юные жители Подольска с поражением опорно-двигательного аппарата. Тренировки будут проходить по двум направлениям: оздоровительное и спортивное.

Организаторы секции будут предоставлять весь необходимый инвентарь, а партнеры проекта — бесплатное такси до тренировок и обратно.

Узнать больше о записи в группы можно по ссылке.

В Подмосковье занятия по паратеннису уже проводят в Дмитрове, Дубне, Коломне, Пушкино и Сергиевом Посаде. В рамках проекта будут проходить региональные и всероссийские соревнования, а также мастер-классы с участием профессиональных спортсменов.

Участниками могут стать жители Подмосковья от шести до 36 лет. Проект уже объединил более 400 инвалидов и 39 регионах страны.