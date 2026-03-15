Секреты весеннего ухода за садом раскроют пенсионерам в Подольске

В Центральной библиотеке Подольска пройдет лекция для садоводов старшего возраста. Участникам расскажут о подготовке к дачному сезону и уходу за растениями.

Встречу организует территориальное отделение клуба «Активное долголетие» по Центральному району. Приглашают женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Сотрудники библиотеки поделятся советами по выращиванию плодовых и овощных культур, обработке сада для здоровья растений и хорошего урожая.

«Мы подготовили полезную информацию для тех, кто заботится о своем саде и огороде, — рассказали организаторы. — Весенние хлопоты требуют знаний, и мы поможем разобраться в тонкостях ухода за растениями».

Лекция состоится 19 марта в 12:00. Адрес: Подольск, улица Свердлова, 38, Центральная библиотека (Дворец культуры «Октябрь»).

Вступить в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Дополнительная информация по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.