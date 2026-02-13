Секреты сотрудничества: как педагогам выстроить отношения с семьями учеников

12 февраля прошла Всероссийская онлайн-конференция «Вместе сильнее: секреты сотрудничества педагогов, родителей и детей», организованная Учи.ру для педагогов. Эксперты и учителя обсудили, как наладить партнерские отношения с семьями и создать комфортные условия для обучения детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

На конференции участники рассмотрели ответственность и ожидания педагогов, родителей и детей, обсудили практики взаимодействия школы и семьи в современных условиях. Были проведены открытые диалоги, практикумы и мастер-классы, на одном из которых разобрали влияние ИИ-инструментов на образовательный процесс.

Евгений Никитин отметил: «Нейросети — это не замена педагога, а мощный инструмент в его руках». Он подчеркнул, что при грамотном использовании нейросети могут научить не только получать ответы, но и спрашивать, что является первым шагом к самостоятельному мышлению.

Новый формат мероприятия — экспертный открытый микрофон, посвященный роли школы между интересами семьи и требованиями образовательной системы. Участники проанализировали сложные случаи из практики учителей и предложили профессиональные рекомендации.

Трансляции онлайн-конференции доступны в личном кабинете учителя на Учи.ру в разделе [«Вебинары»](https://uchi.ru/webinars/webinar/7501?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=pr_fevralevka26_m) и в сообществе Учи.ру [ВКонтакте](https://vk.com/video-226807717_456240188).