Секреты почерка и рисунков Антона Чехова раскроют на выставке в музее «Мелихово»

Посетителей музея-заповедника Антона Павловича Чехова «Мелихово» приглашают рассмотреть в подробностях рисунки гениального литератора и его рукописи. Об этом сообщили организаторы выставки.

Новое экспозиционное пространство «Рисунки Чехова», где можно в мельчайших подробностях исследовать графический портрет писателя, представят в усадьбе. Например, на выставке можно проследить, как на протяжении жизни менялся почерк Антона Павловича. Как вырабатывалась знаменитая чеховская подпись «с крысиным хвостом», а также узнать, какие автографы сохранились в архиве писателя и о чем они могут рассказать.

Также гостей экспозиции познакомят с любопытным способом самовыражения писателя — его рисунками и графическими ребусами.

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