Секретарей отделений «Единой России» наградили ко дню рождения партии

В общественной приемной местного отделения «Единой России» в Балашихе отметили день рождения партии. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов наградил самых активных секретарей первичных отделений.

Собравшиеся в местном отделении «Единой России» в Балашихе подвели итоги работы за год и наметили планы на будущее. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил грамоты Московской областной Думы самым активным членам первичных отделений.

По его словам, благодаря инициативе и энергии секретарей партии, она оказывает ощутимую помощь горожанам и решает их насущные проблемы.

«Хочу отметить высокую активность секретарей первичных отделений и подчеркнуть их значительный вклад в развитие своих организаций, привлечение новых членов, а также активное участие в жизни города и решение важных социальных проблем», — поблагодарил Тарас Ефимов.

Напомним, что по предложению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева 2024 год в партии объявили годом первичных отделений. Сегодня не только в Балашихе, но и по всей России укрепляют первичные отделения, расширяют их влияние, повышают эффективность работы.

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