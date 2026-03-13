Секретарь «Единой России» Воскресенска оценил результаты жилищных программ

Алексей Малкин прокомментировал итоги второго окружного форума «Есть результат!», который партия провела в Ростове-на-Дону. Мероприятие было посвящено жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Секретарь воскресенского отделения отметил, что в регионе ведется планомерная работа по расселению аварийного жилья и строительству новых кварталов. С 2021 по 2025 год в Московской области по Народной программе переселили более 31 тысячи человек. Жилые комплексы возводят не в чистом поле, а с полноценной инфраструктурой: парковками, детскими садами, школами и поликлиниками.

Алексей Малкин подчеркнул, что успехи в жилищной сфере — это не только цифры, а реальное улучшение качества жизни людей. По его словам, партия продолжит работать над тем, чтобы каждый житель чувствовал заботу и видел результаты. В планах на 2026 год — обеспечить жильем еще более 800 детей-сирот в Подмосковье.

Участники форума также предложили новые инициативы: разработать программу «Сельское жилье для ветерана», закрепить статус «молодежная стройка» и обновить студенческие общежития.