Сэкономит 20 минут и разгрузит город. Съезд на Краснополянское шоссе открыли в Лобне

Съезд с Рогачевского на Краснополянское шоссе досрочно открыли в Лобне. Новая развязка сэкономит до 20 минут пути для жителей, рассказала глава округа Анна Кротова.

Открытие съезда стало первым этапом строительства развязки между Краснополянским и Рогачевским шоссе. Он обеспечит дополнительную связь с Дмитровским шоссе и перераспределит транспортные потоки в городе. Время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут.

«Этот съезд разгрузит весь город, но особенно важен для жителей микрорайонов Красная поляна и Катюшки. Работа продолжает кипеть — благоустройство планируем завершить в конце 2024 года», — пояснила Анна Кротова.

Работы ведут на Северном обходе Лобни. Дорогу начали строить в 2020 году по поручению губернатора. За это время движение запустили по основному ходу и на развязке с Северным шоссе. Это сделало путь комфортнее для всех жителей округа, отметила Кротова.

В 2025 году откроется еще один важный объект — дорога между Рогачевским шоссе и улицей Гагарина. Рабочие также приступают к проектированию съезда на микрорайон Восточный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».