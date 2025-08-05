Седьмой сезон молодежного трудового отряда начался в Солнечногорске

В городском парке Солнечногорска стартовал седьмой сезон молодежного трудового отряда «Чистогорье». В этом году традиционный летний проект собрал свыше 90 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет, готовых посвятить часть каникул благоустройству и улучшению облика родного города.

Поприветствовать участников пришли руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар, начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова и исполняющая обязанности директора молодежного центра «Подсолнух» Елена Прищемихина. В начале проекта активисты познакомились с командой молодежного центра, затем их распределили по отрядам. Ребята получили фирменную униформу и прошли обязательный инструктаж по охране труда.

«Организацию отрядов, расписание, досуг и технику безопасности — все это на себя взяли специалисты Молодежного центра „Подсолнух“. Спасибо им за отличную работу! Пожелаем ребятам удачи, бодрости духа и яркого лета с пользой для города!» — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В период с 1 по 31 августа для участников отряда организовали 85 рабочих мест и семь позиций бригадиров. Молодые активисты будут заниматься уборкой городских территорий, оказывать помощь социальным учреждениям, участвовать в озеленении и благоустройстве. Помимо трудовой деятельности, программа проекта включает в себя познавательные экскурсии и увлекательные мастер-классы. Отметим, что проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.