Седьмой этап турнира «Короли дворовых площадок» прошел в Подольске

На стадионе школы № 21 прошел турнир «Короли дворовых площадок», собравший юных футболистов в возрастной категории U15. За звание сильнейших боролись семь команд.

Первое место и кубок победителей турнира «Короли дворовых площадок» в категории U15 завоевала команда Lotuz. Команды были разделены на две группы. Судьбу бронзовых медалей решила серия пенальти, в которой удача улыбнулась команде «Торпедо» 0:1.

В финальном поединке встретились команды Lotuz и «Чупики». Основное время завершилось без забитых мячей. В серии пенальти команда Lotuz проявила точность, одержав победу со счетом 2:1 и завоевав первое место и кубок победителей турнира «Короли дворовых площадок» U15.

Всего проведут девять турниров. В субботу 16 августа на стадионе школы 21 прошел турнир для категории U15. Затем турниры планируются 23 августа для U17 и 30 августа в школе 24 для категории U20.