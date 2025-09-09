Сеансы 3D-массажа для родителей детей с ОВЗ запустили в Красноармейске

Мамы особенных детей из Красноармейска могут улучшить здоровье и отдохнуть с помощью 3D-массажа. Сеансы проходят в комплексном центре «Пушкинский», рассказали в Минсоцразвития МО.

Глубокий массаж в аппарате помогает снять напряжение с мышц, уменьшает боль в шее, плечах, спине, пояснице и ногах. В курсе 10 сеансов, по два раза в неделю.

«Массажер очень расслабляет, улучшается кровообращение, делаю уже третий сеанс и вижу результат, прилив сил и бодрости, сон улучшился. Всем рекомендую», — поделилась одна из мам Наталья Наумова.

Родителей с особенными детьми приглашают присоединиться к проекту губернатора «Мамино время». Занятия проходят в Красноармейске на улице Свердлова в доме № 17. Узнать подробнее о программе можно по телефону 8 (496) 538-24-36.