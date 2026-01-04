Сдачу норм ГТО и уроки истории объединили в химкинском ФОК «Новатор»

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» городского округа Химки встретились два направления воспитания молодежи: ГТО и погружение в героическое прошлое нашей страны. Перед тем как выйти на стартовые дорожки и гимнастические снаряды, участники — воспитанники комплекса и их родители — стали слушателями патриотической лекции.

Встреча была приурочена к памятной дате: началу ввода ограниченного контингента советских войск в Республику Афганистан в декабре 1979 года. Приглашенные эксперты и спикеры воссоздали перед аудиторией хронику тех дней: переход колонн 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа через пограничную реку Амударья и десантирование 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на аэродромы Кабула и Баграма.

«Начало Афганской войны — это глубокий, сложный урок истории, который мы обязаны помнить. Это память о мужестве наших солдат, об их тяжелейшей службе и о цене мира. Сегодня, когда наши бойцы на передовой продолжают славные традиции русского воинства, этот исторический опыт приобретает особое значение. Мы должны учиться на прошлом, чтобы строить сильное и безопасное будущее», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стала логическим продолжением разговора о мужестве. Дети и взрослые вместе демонстрировали силу, гибкость и выносливость.

В ходе спортивной части многие участники смогли не только подтвердить свои действующие разряды, но и превзойти прежние достижения, претендуя на золотые и серебряные знаки отличия ГТО.