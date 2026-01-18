Щуровская библиотека открылась для посетителей после ремонта в Коломне

В Коломне завершилась модернизация Щуровской библиотеки. С 15 января читальный зал на улице Советской вновь принимает посетителей.

Пространство оформлено в едином стиле с бело-желтой цветовой гаммой, что создает ощущение гармонии. В залах установили современные книжные стеллажи, удобные рабочие столы и стулья.

Были обновлены читальный зал и зона выдачи книг. Здесь отремонтировали полы, стены и потолки, а также смонтировали новую безопасную систему освещения. Для маленьких посетителей организовали специальную детскую зону с новыми книгами и настольными играми.

«Мы сохранили и редкие издания, которые теперь можно посмотреть в уютном зале. У нас есть бесплатный Wi-Fi для всех читателей. Мы ждем каждого в обновленной библиотеке», — рассказали в читальном зале.

Фонд библиотеки включает в себя как старинные фолианты, так и современные литературные новинки. Местные жители уже оценили комфорт и стиль обновленного пространства.