Счетная палата в Серпухове поделилась опытом ведения финансов с округами Подмосковья

Глава городского округа Серпухов и председатель Совета депутатов Михаил Шульга поздравили с днем рождения председателя Контрольно-счетной палаты Владимира Батукова. Они отметили, что опыт его коллег по ведению финансов применили в других муниципалитетах.

Награждение прошло на медиапланировании. Глава округа отметил, что Контрольно-счетная палата в Серпухове — ключевой орган финансового аудита. Она контролирует деятельность муниципальных учреждений и предприятий, а также следит за расходованием бюджетных средств. Результат работы организации повышает качество жизни жителей и улучшает реализацию государственных программ. Неспроста опыт получил распространение в других муниципалитетах. Это свидетельствует о том, что сотрудники Контрольно-счетный палаты — профессионалы своего дела.

«Опыт коллег нашей контрольно-счетной палаты получает распространение в других муниципалитетах, что свидетельствует о ее авторитете и признании заслуг в области финансового контроля. Спасибо за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в экономическое и социальное развитие нашего Серпухова. Крепкого здоровья, благополучия и успехов!», — отметил в социальных сетях глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».