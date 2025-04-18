Счетная палата в Одинцове провела почти 40 контрольных мероприятий в 2024 году

Итоги работы Контрольно-счетной палаты за 2024 год подвели в Одинцовское округе. Председатель палаты Никита Ермолаев представил отчет о ее деятельности, в котором подробно озвучил информацию о выполненных мероприятиях и достигнутых результатах.

Сотрудники провели впечатляющее количество мероприятий — всего 70, среди которых 38 были контрольными, а 32 — экспертно-аналитическими. Кроме того, команда контрольно-счетной палаты подготовила 295 заключений по итогам проведенных экспертиз.

Ермолаев также сообщил, что контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в 2024 году было охвачено 163 объекта контроля. Это позволяет глубже изучить состояние дел в муниципалитете и выявить проблемные зоны. Объем нарушений, выявленных в ходе экспертно-аналитических мероприятий, связан с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности, превысил значительную сумму в 276 миллионов рублей.

Также Контрольно-счетная палата составила 37 протоколов об административных правонарушениях. Стоит отметить, что по всем случаям были вынесены решения о привлечении виновных к административной ответственности.

Кроме того, по итогам работы за 2024 год контрольно-счетная палата Одинцовского округа заняла первое место в рейтинге контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области.