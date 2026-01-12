«Щелкунчик» на льду покажут в Серпухове

С 12 по 18 января в парках городского округа Серпухов пройдут 13 еженедельных мероприятий для жителей и гостей всех возрастов. Программа подготовлена МАУК «Парки Серпухова» и включает разнообразные активности, рассчитанные на разные интересы.

Кульминацией недели станет грандиозное ледовое шоу «Щелкунчик» в рамках губернаторского проекта #ЗимавПодмосковье. Представление состоится 18 января в 17:00 на Центральной ледовой арене парка «Питомник». В шоу примут участие звезды мирового фигурного катания — олимпийская чемпионка Татьяна Навка и призер чемпионатов мира и Европы Петр Чернышев. Вход для всех желающих свободный.

С актуальным расписанием и новостями можно ознакомиться на официальных ресурсах парков: в сообществе ВКонтакте ( vk.com/parki_serp ) и Телеграм-канале ( t.me/parkiserpuhov ). Возрастное ограничение для всех мероприятий — 0+.