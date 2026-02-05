Щелковский водоканал устранил более 200 засоров за месяц

Щелковский водоканал устранил более 200 засоров в канализационной сети с начала года. Жителей призвали не смывать в унитаз мусор, чтобы не допустить коммунальных аварий.

Засоры в канализации могут привести к сбоям в работе системы водоотведения. Всего с начала года Щелковский водоканал провел 201 мероприятие. Из них 43 прошли на минувшей неделе.

Так, работы прошли на улицах Орджоникидзе, 26 Бакинских комиссаров и Калинина.

«Причинами засоров все также остается большое скопление одноразовых салфеток, тряпок и прочего мусора в трубопроводе. Эти предметы были утилизированы ненадлежащим образом, а именно — выброшены в унитаз жителями окрестных домов», — отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Жителям напомнили, что в канализацию запрещено выбрасывать ткани, салфетки, жир и остатки пищи, лекарства, строительные материалы, наполнители для лотков домашних животных и предметы личной гигиены.