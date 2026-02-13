Щелковский водоканал благоустроят в 2026 году

Сегодня инфраструктура водоканала буквально пронизана датчиками. Система в реальном времени собирает тысячи показателей: давление в магистральных трубах, уровень заполнения резервуаров чистой воды и приемных емкостей на очистных сооружениях. Инженеры видят каждую «вспышку» активности оборудования и малейшие отклонения от нормы.

«Это позволяет внедрить модель превентивного обслуживания. Вместо того чтобы ждать поломки насоса, специалисты планируют его ремонт на основе данных о его износе и эффективности. В системе водоотведения автоматизация совершила настоящий прорыв: теперь засоры локализуются за считанные минуты. Датчики показывают аномальное изменение уровня стоков, что позволяет направить аварийную бригаду точно на нужный участок для промывки, не тратя часы на диагностику вручную», — сообщили специалисты.

Цифровой подход меняет управление предприятием. Водозаборные узлы: из 36 объектов 29 будут переведены на полностью автономный режим работы без постоянного присутствия персонала. Водопроводные станции: автоматика возьмет на себя управление несколькими станциями. Канализационные станции: на шести КНС установят дополнительные датчики. В итоге 27 из 37 станций станут «умными».