Щелковский колледж запустил проект по ранней профориентации школьников

В Щелковском колледже стартовал проект по ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Принять участие в нем пригласили учащихся с 8-го по 11-й класс, сообщили в подмосковном Минобразования.

Школьники из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского смогут пройти ознакомительные и базовые пробы по различным профессиям, среди которых — инженер-лаборант, программист, администратор гостиницы, пожарный, столяр строительный и многие другие.

Проект «Билет в будущее» призван помочь раскрыть возможности подростков, сформировать готовность к профессиональному самоопределению и поддержать в построении маршрута к выбору любимого дела.

Инициатива является частью программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и важной составляющей единой модели профориентации.

В подмосковном Минобразования отметили, что до конца года профессиональные пробы пройдут свыше 50 тысяч школьников с 6-го по 11-й класс. Оставить заявку на участие можно на платформе.