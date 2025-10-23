Щелковский колледж подписал соглашение о сотрудничестве с Росгвардией

Церемония подписания соглашения о взаимодействии, открывающего новые перспективы для патриотического воспитания молодежи, состоялась 21 октября. Подписи под документом поставили заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Андрей Шелудченков и директор Щелковского колледжа Флора Бубич.

Целью соглашения является формирование у учащихся колледжа глубокого понимания роли и места Росгвардии в системе обеспечения национальной безопасности, обороны и правопорядка. Студентов детально познакомят со структурой, принципами управления и координации действий Росгвардии. В рамках соглашения будет оказано содействие профессиональной ориентации молодежи.

Сотрудничество с Росгвардией позволит колледжу воспитать достойных граждан России, готовых служить своей стране и защищать ее интересы.

В этот же день для студентов колледжа провели мероприятие «Один день с Росгвардией». Учащимся показали, как работают сотрудники подразделений, продемонстрировали пилотирование беспилотников. В завершение состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения «Росгвардии».