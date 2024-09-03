Щелковский колледж открыли после капитального ремонта 2 сентября

Фото: Мособлэнерго

Образовательно-производственный кластер «Топливно-энергетический комплекс» проекта «Профессионалитет» открылся 2 сентября на базе Щелковского колледжа. Торжественную линейку посетили представители «Мособлэнерго».

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, компания предоставила Щелковскому колледжу специализированное оборудование для нового учебного полигона. Там установлены воздушные линии электропередачи, собственная трансформаторная подстанция со всем необходимым оборудованием, а также теперь у студентов есть подъемник для работы на ЛЭП.

Благодаря соглашению между «Мособлэнерго» и Щелковским колледжем, ребята имеют возможность проходить производственную практику, а после устраиваться на работу в филиалы компании.

После капитального ремонта колледж, в котором учатся 600 студентов, оборудовали современными кабинетами и учебными классами.

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