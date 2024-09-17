Щелковский биокомбинат выпустит 8 вакцин против болезней свиней и КРС

Щелковский биокомбинат выпустит восемь новых вакцин против болезней свиней и крупного рогатого скота в ближайшие три года. Сейчас предприятие расширяет производственную линейку.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Щелковский биокомбинат имеет 17 действующих патентов на изобретения. В последние 10 лет предприятие зарегистрировало 11 новых вакцин и выпустило девять новых диагностических препаратов.

Сейчас Щелковский биокомбинат выпускает пять вакцин против болезней птиц. В ближайшее время планируется увеличить мощности производства и модернизировать препараты для птиц.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».