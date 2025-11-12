Щелковский биокомбинат наладил поставки препаратов более чем в 20 стран

Щелковский биокомбинат, один из крупнейших производителей ветеринарных препаратов в России, уже более пяти лет успешно реализует программу импортозамещения. За это время предприятие полностью наладило выпуск жизненно важных вакцин и вывело на рынок собственную линейку препаратов.

Сегодня предприятие поставляет вакцины и другие ветеринарные препараты более чем в 20 стран мира, при этом, в шести государствах уже начали процедуру регистрации продукции для дальнейшего расширения экспорта.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за последние годы комбинат разработал и запустил производство около 12 новых вакцин, что позволило увеличить объемы выпуска продукции более чем в 3,5 раза. Сейчас предприятие продолжает активно развиваться — в работе находится свыше десяти новых препаратов. Часть из них уже проходит государственную регистрацию, остальные — на этапах доклинических и клинических испытаний.

Предприятие имеет полный производственный цикл — от научных исследований до серийного выпуска готовых лекарств, а го основная задача заключается в том, чтобы обеспечить биологическую безопасность и здоровье сельскохозяйственных, домашних и диких животных.