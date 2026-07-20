Щелковские очистные сооружения переработали более 3,4 млн кубометров за 2 недели

За первые две недели июля комплекс по переработке сточных вод в Щелкове принял и обработал более 3,4 миллиона кубометров воды. В среднем это свыше 200 тысяч кубометров в сутки. При этом задействована лишь половина проектных возможностей объекта.

Комплекс рассчитан на бесперебойную обработку до 400 тысяч кубометров стоков ежедневно.

В прошлом году на Щелковских очистных сооружениях завершилась масштабная модернизация. Она существенно изменила технологический процесс. Из цепочки очистки полностью исключили первичные отстойники. Это ускорило процесс и позволило отказаться от этапа, требовавшего значительных эксплуатационных затрат. На финальном этапе фильтрации внедрили мембранные фильтры с микроскопическими порами — они задерживают мельчайшие частицы взвеси и осадка, которые раньше могли проходить сквозь все стадии очистки. Метод обеззараживания заменили на обработку ультрафиолетовым излучением.

Министр жилищно‑коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что в регионе реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения. Уже сейчас на территориях, где обновили инфраструктуру, заметно снизилось или полностью исчезло количество жалоб на качество воды и неприятные запахи.

Специалисты Мособлводоканала ведут непрерывное обслуживание всех систем, уделяя особое внимание превентивным мерам.