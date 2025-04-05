Щелковская компания по производству протезов поделилась опытом с Вьетнамом

Щелковская компания «МЕТИЗ» завершила серию семинаров в Ханое и Хошимине, продемонстрировав передовые технологии в области протезирования и реабилитации. Мероприятия привлекли внимание местных специалистов и укрепили позиции компании на рынке Юго-Восточной Азии.

В ходе семинаров специалисты «МЕТИЗ» представили вьетнамским реабилитологам и протезистам новейшие разработки в своей отрасли. Участники имели возможность работать с реальными пациентами, что позволило им приобрести практические навыки и ознакомиться с инновационными решениями компании.

Компания «МЕТИЗ» активно развивает международное сотрудничество, проводя обучающие семинары и представляя свою продукцию на различных выставках. Ранее предприятие представило свои достижения на Национальном чемпионате «Абилимпикс 2024», где были продемонстрированы последние разработки в области реабилитационных технологий.

Сотрудничество с вьетнамскими специалистами открывает новые перспективы для «МЕТИЗ» в Юго-Восточной Азии, укрепляя позиции компании на международном рынке и способствуя распространению передовых российских технологий в сфере протезирования.