Щелковская больница получила новое оборудование для электрохирургии

В этом году хирургическое отделение стационара, входящего в структуру Щелковской больницы (обособленное подразделение имени М. В. Гольца), получило новое электрохирургическое оснащение. В распоряжение врачей поступили два аппарата.

Речь идет об электрохирургическом блоке и устройстве для радиочастотной хирургии.

«Новое оборудование позволяет врачу выполнять разрезы практически бескровно, что значительно ускоряет процесс заживления, снижает риски послеоперационных осложнений до минимума и сокращает период реабилитации пациентов», — рассказал заместитель главного врача Щелковской больницы по хирургической части Василий Сологубов.

Оборудование уже полноценно используют в повседневной клинической практике при проведении плановых оперативных вмешательств.

Жители Московской области могут получать медицинскую помощь в обновленном отделении бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.

Новые аппараты приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».