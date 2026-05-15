Завод по переработке гороха построят в Щелкове к концу 2027 года

Компания «Щелково Агрохим», отмечающая в этом году 150-летие основания первого химического завода на территории города Щелково, продолжает активно развиваться. Сегодня это крупная агрокомпания, производящая семена, средства защиты растений, специальные удобрения и занимающаяся научной деятельностью.

Производственные мощности компании расположены в России, Казахстане и Узбекистане. Сейчас «Щелково Агрохим» приступила к строительству нового завода в Липецкой области. Здесь планируется перерабатывать около 70 тысяч тонн гороха для получения трех основных компонентов: амилозного крахмала, горохового протеина и пищевых волокон.

По словам генерального директора Салиса Каракотова, Россия импортирует порядка 20 тысяч тонн горохового и соевого протеина для различных пищевых целей. Новый завод будет производить 15 тысяч тонн в первой очереди, затем построит вторую очередь еще на столько же. При успешной реализации проекта Россия может превратиться из импортера в экспортера данного продукта.

Гороховый протеин считается одним из самых высококачественных. Чаще всего его используют в производстве спортивного и медицинского питания. Проект «Амилоза» станет первым подобным производством в России. Строительство завода ведется на территории особой экономической зоны «Грязи». Ввести его в эксплуатацию планируется к концу 2027 года.