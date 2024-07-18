Сброс строительных отходов пресекли в деревне Загорье под Солнечногорском

Члены ассоциации вызвали сотрудников полиции. Согласно статье 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказание за незаконный сброс строительного мусора составит до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц, до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Также вправе конфисковать транспортное средство.

«Совместно с органами полиции привлекаем к ответственности нерадивых перевозчиков, которые везут строительный мусор на ближайшие контейнерные площадки либо в лес. Если вы стали свидетелями данных фактов, прошу незамедлительно сообщать по телефону горячей линии главы округа: 8 (800) 201-67-47», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Подобные рейды в Солнечногорске проходят регулярно.

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