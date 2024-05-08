Сброс сточных вод остановят в деревне Вырубово | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 12:49 Сброс сточных вод остановят в деревне Вырубово Минэкологии МО.

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Житель деревни Вырубово под Одинцовым сообщил в подмосковное Минэкологии о сбросе неочищенных сточных вод. Инспекторы эконадзора провели проверку и потребовали нарушителя прекратить загрязнение.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, инспекторы установили нарушение и объявили предостережение администрации округа.

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«В ходе осмотра территории установлено, что на земельном участке неразграниченной государственной собственности из грунта происходит выход неочищенных стоков. Далее сточные воды по рельефу местности самотеком стекают в русло безымянного ручья, притока реки Самаринки», — сказал он.

По требованию ведомства администрация затампонирует незаконный водосброс.

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