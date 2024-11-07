Сброс более 200 кубометров отходов предотвратили в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Инспекторы Министерства содержания территорий и госжилищного надзора Подмосковья совместно с представителями Минэкологии, МВД и ГУРБ провели рейды в Наро-Фоминске и Мытищах. Инспекции были направлены на пресечение нелегальной транспортировки строительных отходов и грунтов.

Специалисты проверили 56 транспортных средств, у 11 из которых не оказалось необходимых документов. В отношении нарушителей составили административные протоколы, а транспорт задержали. В ходе проверок удалось предотвратить сброс 230 кубометров строительного мусора.

Ведомство напоминает, что цель рейдов — не штрафы, а снижение числа нелегальных перевозок крупногабаритных отходов.