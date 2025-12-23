Сброс более 2 тысяч кубометров стройотходов предотвратили в Подмосковье за год

С начала года инспекторы министерства по содержанию территорий провели 45 экологических рейдов в Подмосковье. В результате удалось предотвратить незаконный сброс более двух тысяч кубометров строительного мусора.
Как сообщили в ведомстве, в ходе рейдов к ответственности привлекли 100 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей.
Кроме того, в рамках мероприятий 18 транспортных средств переместили на штрафстоянку.
Ранее вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов отметил, что экологические рейды регулярно проводят в разных округах региона. Это помогает не допустить нарушения законодательства по охране окружающей среды. Эту работы планируют продолжить.
