Сброс более 2 тысяч кубометров отходов предотвратили в Подмосковье с января

Сброс более чем двух тысяч кубометров отходов предотвратили в Подмосковье с начала года. Инспекторы провели около 40 рейдов и проверили более 900 машин.

Масштабную борьбу с незаконной перевозкой отходов регулярно ведут в Подмосковье. Еженедельно в регионе проходят рейды по выявлению нарушителей. Это позволяет избежать навалов в лесах и на полях.

По словам первого замглавы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Кирилла Григорьева, патрулирования проводят совместно с МВД, ГУРБ и Минэкологии региона. Так, с начала года инспекторы проверили 972 машины и предотвратили сброс более чем двух тысяч кубометров мусора.

«Работа по выявлению недобросовестных возчиков требует комплексного подхода. Наибольшее внимание уделяем муниципалитетам, в которых часто фиксируются образования незаконных свалок», — сказал он.

Нарушения также выявляют при помощи автоматической фиксации через дорожные камеры.