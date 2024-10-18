Сброс более 100 кубических метров строительных отходов пресекли в Раменском округе
Сброс более 100 кубических метров строительных отходов пресекли в Подмосковье. Мусор планировали выбросить на территории Раменского городского округа.
Совместный рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов
провели инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Минэкологии, а также сотрудники полиции и ГУРБ региона.
Как пояснили в ведомстве, объем отходов впечатляет — это примерно 12 бункеров или два кузовных карьерных самосвала мусора.
В ходе рейда проверили 21 машину. У водителей пяти грузовиков отсутствовали необходимые для перевозки строительных отходов документы.
Машины задержали, а водители получили протоколы об административных нарушениях.
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