Сброс 95 кубометров строительного мусора предотвратили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Богородском округе 15 октября проверили грузовой транспорт, перевозящий строительные отходы и грунт. Во время совместного рейда инспекторы выявили четыре нарушения, а также предотвратили незаконный сброс 95 кубометров строительного и бытового мусора. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

В мероприятии участвовали представители профильных министерств Московской области, Главного управления региональной безопасности Подмосковья и сотрудники полиции. Всего специалисты осмотрели 27 грузовых автомобилей на дорогах и подъездных путях.

В четырех случаях у водителей не оказалось документов, подтверждающих законность перевозки отходов. На нарушителей составили административные протоколы по региональному законодательству и статье 8.2 КоАП РФ.

Для легальной транспортировки строительного мусора необходимо оформить специальный талон на региональном портале госуслуг. Заполнение электронной анкеты занимает до десяти минут. Водители также должны иметь разрешительные документы и лицензию на перевозку отходов.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, в период активных строительных работ контроль за нелегальными перевозчиками усиливают. Для выявления нарушений используют рейды и автоматизированные системы с искусственным интеллектом.