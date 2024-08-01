Сброс 50 кубометров строительных отходов предотвратили в Мытищах

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Минэкологии и Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели экологический рейд в Мытищах. Мероприятие было направлено на борьбу с незаконными транспортировками стройотходов.

В ходе рейда инспекторы проверили 15 машин. У водителей двух грузовиков отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, а их транспортные средства изъяли. Так, в округе удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 50 кубических метров.

Напомним, перевозить отходы можно только со специальным разрешением. Оформить его можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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