Сброс 30 «кубов» стройотходов предотвратили в Павловском Посаде

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Экорейды по пресечению незаконной перевозке стройотходов прошли в Павловском Посадке. В ходе мероприятий в округе предотвратили сброс 30 кубометров мусора. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Инспекторы проверили 17 единиц техники, у трех из которых выявили нарушения — отсутствие необходимых для перевозки документов. В отношении перевозчиков возбуждили административные дела.

В ведомстве отметили, что подобные рейды позволяют не только пресечь незаконную деятельность, но и сработать на опережение — предотвратить возможные нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.

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